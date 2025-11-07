Mi cuenta

Generoso Castrillón Torres

(Almacén de patatas Jaime) 

Falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Sadurniño. Funerales: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Sadurniño. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 7 de noviembre de 2025 www.albia.es