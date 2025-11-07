Mi cuenta

Antonio Blanco Sierra

(Cafe-Bar Antonio)

Falleció, a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio Municipal de Narón. Funeral: Hoy a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparos de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Narón, 7 de noviembre de 2025 www.albia.es