María Elena Villares Carballido

(Viuda de Don Alberto Albornoz Pérez)

Falleció en Ferrol, el 5 de noviembre, a los 84 años de edad, confortada con los SS.SS

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación hoy jueves, a la una de la tarde. Sepelio: Sábado, 8 de noviembre, a las doce del mediodía, en el cementerio parroquial de Samarugo (Villalba). Funeral: Cuatro de la tarde del sábado, en la iglesia parroquial de San Pablo (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 6 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo