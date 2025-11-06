María Elena Villares Carballido
(Viuda de Don Alberto Albornoz Pérez)
Falleció en Ferrol, el 5 de noviembre, a los 84 años de edad, confortada con los SS.SS
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación hoy jueves, a la una de la tarde. Sepelio: Sábado, 8 de noviembre, a las doce del mediodía, en el cementerio parroquial de Samarugo (Villalba). Funeral: Cuatro de la tarde del sábado, en la iglesia parroquial de San Pablo (Ferrol). Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).
Ferrol, 6 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo