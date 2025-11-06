Carmen Rivas Fernández

Falleció, a los 61 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Eduardo; hijos, Manuel y Eduardo; hijas políticas, Soraya y Patricia; nietos, Martina y Luca; ahijada, María, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy jueves, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 6 de noviembre de 2025 www.albia.es