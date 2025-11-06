Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Rivas Fernández

Falleció, a los 61 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo, Eduardo; hijos, Manuel y Eduardo; hijas políticas, Soraya y Patricia; nietos, Martina y Luca; ahijada, María, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las SEIS MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy jueves, a las SIETE Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 6 de noviembre de 2025 www.albia.es