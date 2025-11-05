Milagros López Martínez

Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Se celebrará el jueves día 6, a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Tanatorio Crematorio Albia, sala nº 9. A Gándara.

Ferrol, 5 de noviembre de 2025 Servisa