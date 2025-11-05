María Carmen Fernández Calvo

(Viuda de Don Manuel Lamas López)

Falleció, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy miércoles en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Pedroso. Funerales: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 5 de noviembre de 2025 www.albia.es