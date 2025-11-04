Jaime Castro Freire
(Jaime dos Pinos)
Falleció en O Val a los 90 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes día 4 en el cementerio de Santa María la Mayor de O Val, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.
O Val (Narón), 4 de noviembre de 2025 Velatorio-Funeraria Valdoviño