Nemesio Sanmartín Abad

(Viudo de Doña Felicitas García Vidal)

Falleció en el día de ayer, a los 98 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales fueron incinerados en el día de ayer. Sepelio: Hoy lunes. Cementerio municipal de Catabois. Funeral: Hoy lunes a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Santa Juliana (Monfero), 3 de noviembre de 2025 www.albia.es