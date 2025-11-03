Mi cuenta

Flor María Bello Tenreiro

(Viuda de Don Victoriano Montero Cabezón)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Martiño de Cobas. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Caranza (Ferrol), 3 de noviembre de 2025 www.albia.es