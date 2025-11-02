Mi cuenta

María Josefa Iglesias Cordal

(Viuda de Don José Ramón Basanta Grandio)

Falleció, a los 100 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Neda, 2 de noviembre de 2025 www.albia.es