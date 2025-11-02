Mi cuenta

María Isabel Rivas Permuy

Falleció en Ferrol, el 31 de octubre, a los 83 años de edad, confortada con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana lunes, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santo Domingo. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 2 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo