José Luis Varela Gontad

(Luis dos Luisos)

Falleció el 1 de noviembre, a los 65 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 3 con salida del tanatorio a las doce menos cuarto de la mañana. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Nemeño e incineración a continuación en la intimidad famiiliar. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3.

Nemeño (Ponteceso), 2 de noviembre de 2025 Tanatorios Grupo Bergantiños