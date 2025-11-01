María Carmen Elena Bustabad González

(Maestra Nacional) (Viuda de Don Luis Fernández Seoane)

Falleció en Ferrol, el 31 de octubre, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio mañana domingo, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral: Próximo lunes, día 3 a las once de la mañana, en la concatedral de San Julián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 (Ferrol).

Ferrol, 1 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo