Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Carmen Elena Bustabad González

(Maestra Nacional) (Viuda de Don Luis Fernández Seoane)

Falleció en Ferrol, el 31 de octubre, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio mañana domingo, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral: Próximo lunes, día 3 a las once de la mañana, en la concatedral de San Julián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6 (Ferrol).

Ferrol, 1 de noviembre de 2025 Tanatorio San Lorenzo