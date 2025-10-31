Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Modesto Ramil Penabad

(Modesto de Tras do Río)

Falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposa, María Lucía Díaz Martínez (Maruja); hija, Ana María Ramil Diaz; nietas, Gemma y Elba Yllade Ramil; hermanos, Amadeo (†), Paco (†), Hortensio (†), Juanito (†) y Esther (†); ahijado, Julio y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las diez de la mañana y llegada al cementerio de As Campeiras en As Pontes a las once, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Cabanas, 31 de octubre de 2025 www.albia.es