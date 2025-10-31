Modesto Ramil Penabad

(Modesto de Tras do Río)

Falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposa, María Lucía Díaz Martínez (Maruja); hija, Ana María Ramil Diaz; nietas, Gemma y Elba Yllade Ramil; hermanos, Amadeo (†), Paco (†), Hortensio (†), Juanito (†) y Esther (†); ahijado, Julio y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Mañana sábado con salida de la capilla ardiente a las diez de la mañana y llegada al cementerio de As Campeiras en As Pontes a las once, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura en el nicho familiar. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

