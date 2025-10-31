María Fernández Villar

(Marujita)

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy, a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Santa Cecilia (Narón), 31 de octubre de 2025 Correduria Cascudo - www.albia.es