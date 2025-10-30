Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Noelia Padín Rodríguez

Falleció en el día de ayer, a los 27 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio municipal de Narón. Funerales: Hoy jueves a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Rita de Xuvia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Xuvia (Narón), 30 de octubre de 2025 www.albia.es