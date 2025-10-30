Noelia Padín Rodríguez
Falleció en el día de ayer, a los 27 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio municipal de Narón. Funerales: Hoy jueves a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Rita de Xuvia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Xuvia (Narón), 30 de octubre de 2025 www.albia.es