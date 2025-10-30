Mi cuenta

Juan Filgueiras Cartelle

(Viudo de Doña María Ángeles Costa Rey)

Falleció en Ferrol, el 29 de octubre, a los 90 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias, en la iglesia parroquial de San Vicente de Mehá, donde se oficiará el funeral. A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Ferrol, 30 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo