Diario de Ferrol

Consuelo Bouza Mosquera

(Viuda de Don José María Carro Quindimil)

 Falleció en Ferrol, el 29 de octubre, a los 85 años de edad, confortada con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 30 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo