Juan Luis Aguirre Sánchez

(Médico de Urgencias del Hospital Arquitecto Marcide)

Falleció en Ferrol, el día 27 de octubre, a los 71 años de edad, confortado con los SS.SS. l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete de esta tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 29 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo