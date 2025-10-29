Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Luis Aguirre Sánchez

(Médico de Urgencias del Hospital Arquitecto Marcide) 

Falleció en Ferrol, el día 27 de octubre, a los 71 años de edad, confortado con los SS.SS. l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete de esta tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 29 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo