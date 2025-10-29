Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Luis Lorenzo Díaz

(Antiguo mesón O Meu Lar) 

Falleció en el día de ayer, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana jueves, con salida de la capilla ardiente a las diez y media de la mañana. Cementerio: Parroquial de O Couto. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Piñeiros (Narón), 29 de octubre de 2025 www.albia.es