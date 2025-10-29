José Luis Lorenzo Díaz

(Antiguo mesón O Meu Lar)

Falleció en el día de ayer, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana jueves, con salida de la capilla ardiente a las diez y media de la mañana. Cementerio: Parroquial de O Couto. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

