José Enrique Freire Vigo

(Ricolo)

Falleció en el día de ayer, a los 71 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de O Cadaval. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

