Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Enrique Freire Vigo

(Ricolo) 

Falleció en el día de ayer, a los 71 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de O Cadaval. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Freixeiro (Narón), 29 de octubre de 2025 Preventiva Seguros - www.albia.es