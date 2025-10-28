Mi cuenta

Cayetano Álvarez Capilla

(Viudo de Doña Victoria Pereira Doval) 

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortado con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral de cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Mugardos, 28 de octubre de 2025 S.F. Vilar do Colo