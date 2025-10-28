Mi cuenta

Diario de Ferrol

Álvaro Vilariño Vilariño

Falleció en Ferrol, el día 27 de octubre de 2025, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa María de Neda. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

Neda, 28 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo