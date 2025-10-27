Visitación Sanjuan Rodríguez

(Viuda de Don Amador Sanjuan Sanjuan)

Falleció en Ferrol, el 26 de octubre, a los 90 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2.

Serantes (Ferrol), 27 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo