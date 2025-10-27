María Josefa López Fernández

(Hermana del capellán Don José López Fernández)

Falleció, a los 81 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales fueron incinerados en el día de ayer. Sepelio: Hoy lunes en el Santuario de las Angustias, donde se oficiará el funeral y a continuación se depositarán las cenizas en el cementerio municipal de Catabois. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Ferrol, 27 de octubre de 2025 www.albia.es