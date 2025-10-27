Cesárea Hermida Goti

(Cesárea do Chao do Pío) (Viuda de Don Saturnino Arnoso García)

Falleció, a los 77 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Narahío. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

San Sadurniño, 27 de octubre de 2025 www.albia.es