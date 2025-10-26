Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Soledad Pardo Permuy

(Maruja) (Viuda de Don Flamino Martínez Vilaboy) 

Falleció, a los 97 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo en el cementerio parroquial de Seixas (Somozas) a la una, donde los restos mortales serán enterrados en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 26 de octubre de 2025 www.albia.es