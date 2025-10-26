María Soledad Pardo Permuy

(Maruja) (Viuda de Don Flamino Martínez Vilaboy)

Falleció, a los 97 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo en el cementerio parroquial de Seixas (Somozas) a la una, donde los restos mortales serán enterrados en el nicho familiar y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 26 de octubre de 2025 www.albia.es