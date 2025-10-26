Mi cuenta

Amalia Rey García

(Viuda de Don Agustín Gómez Rubio) 

Falleció, a los 89 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo en la iglesia parroquial de San Julián de Mugardos a las cinco, donde se oficiará el funeral y a continuación se depositarán las cenizas. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Mugardos, 26 de octubre de 2025 www.albia.es