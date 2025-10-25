Mi cuenta

Isidro Louzao Vilela

(Viudo de Doña Julia Gómez Iglesias) 

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy sábado a las siete y media de la tarde en el santuario de las Angustias. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 25 de octubre de 2025 www.albia.es