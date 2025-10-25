Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Domingo José Montañés Rodríguez

Falleció a los 79 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy sábado a las cinco de la tarde en la iglesia Castrense de San Francisco. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 25 de octubre de 2025 www.albia.es