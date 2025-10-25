Domingo José Montañés Rodríguez

Falleció a los 79 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy sábado a las cinco de la tarde en la iglesia Castrense de San Francisco. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 25 de octubre de 2025 www.albia.es