Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Margarita Soto Martínez

(Viuda de Don Avelino Meizoso García)

 Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Anca. Nota. Sepelio en la más estricta intimidad familiar. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Doso (Narón), 24 de octubre de 2025 www.albia.es