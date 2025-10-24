Margarita Soto Martínez

(Viuda de Don Avelino Meizoso García)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Anca. Nota. Sepelio en la más estricta intimidad familiar. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Doso (Narón), 24 de octubre de 2025