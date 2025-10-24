Mi cuenta

Aniversario en memoria de Vicente Padín Díaz

Fallecido el día 24 de octubre del 2024, después de recibir los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su esposa, Mariví; hijos, José Antonio y Victoria; hijo político, David; nieto, Hugo y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de primer aniversario acto que tendrá lugar el sábado 25 de octubre de 2025 a las 18.00 horas en la iglesia parroquial de San Rosendo - Canido, por lo que la famila anticipa las más expresivas gracias.

Canido, 24 de octubre de 2025