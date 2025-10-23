Mi cuenta

Andrés Alfonso Bermúdez Rey

(Fonso de Américo)

Finou onte aos 89 anos de idade, tendo recibido os Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Sepelio: Hoxe xoves con saída da capela ardente ás seis menos cuarto da tarde. Cemiterio e igrexa: Parroquiais de San Martiño de Vilarrube. Funeral de corpo presente ás seis e media da tarde, en dita parroquia. Capela ardente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Vilarrube, 23 de outubro de 2025 www.albia.es