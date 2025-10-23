Aida Maceiras Sordo

Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa Marina. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 23 de octubre de 2025 www.albia.es