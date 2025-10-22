Luis Miguel Seoane Ladra

Falleció en el día de ayer, a los 48 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Sadurniño. Funeral de exequias, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

San Sadurniño, 22 de octubre de 2025