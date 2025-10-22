Mi cuenta

José Ramón Insua Rodríguez

(Viudo de Doña Leonides Vidal Cinza)

Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente las cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Neda, 22 de octubre de 2025 www.albia.es