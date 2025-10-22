José Ramón Insua Rodríguez
(Viudo de Doña Leonides Vidal Cinza)
Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente las cuatro y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Neda, 22 de octubre de 2025