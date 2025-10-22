Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Manuel Orriols Núñez

Falleció, a los 78 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Rita de Jubia. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Nicolás de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Neda, 22 de octubre de 2025 www.albia.es