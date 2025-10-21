Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Méndez Saavedra

(Viudo de Estrella López Abelleira)

Falleció en el día de ayer, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Castro. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

O Val (Narón), 21 de octubre de 2025 www.albia.es