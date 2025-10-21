José Méndez Saavedra

(Viudo de Estrella López Abelleira)

Falleció en el día de ayer, a los 96 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Castro. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

