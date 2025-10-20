José Manuel Díaz Barros
(Barros)
Falleció a los 80 años de edad l D.E.P. l
Su familia. Agradece a familiares y amigos las condolencias recibidas. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las siete de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Salvador de Pedroso. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Meirás (Valdoviño), 20 de octubre de 2025