Francisca Díaz Alonso

(Paca)

Falleció en el día de ayer, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Celebración de la palabra a las cuatro y cuarto de la tarde en la capilla del tanatorio. Sepelio: Hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón.

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 20 de octubre de 2025 www.albia.es