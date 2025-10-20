Carlos Rey López
Falleció en Ferrol, el día 19 de octubre de 2025, a los 78 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Lago. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Lago. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).
Lago (Valdoviño), 20 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo