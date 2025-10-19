Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Ángel Rodríguez Montero

(Gelucho - Perrochico)

Falleció el día 17, a los 91 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: San José de Ares. Iglesia: Parroquial de Santa Eulalia de Lubre. 

Funeral: De exequias. Pésames: tanatorio@sfvc.es 

Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).

Ares, 19 de octubre de 2025 S.F. Vilar do Colo