José Ángel Rodríguez Montero
(Gelucho - Perrochico)
Falleció el día 17, a los 91 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy domingo. Salida del cortejo fúnebre: A las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: San José de Ares. Iglesia: Parroquial de Santa Eulalia de Lubre.
Funeral: De exequias. Pésames: tanatorio@sfvc.es
Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Ares, 19 de octubre de 2025 S.F. Vilar do Colo