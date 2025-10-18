María Carmen Montero Bello

Falleció en el día de ayer, a los 68 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: Hoy a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados - Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

O Feal (Narón), 18 de octubre de 2025