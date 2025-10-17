Sandra García Carrera

(Sandra de Sillobre)

Falleció el día de ayer, a los 43 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por su eterno descanso. Cremación: En la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Vecinal de Santa Marina de Sillobre. Iglesia: Vecinal de Santa Marina de Sillobre. Funeral: A continuación. Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, sala nº4 (Fene).

Sillobre (Fene), 17 de octubre de 2025 S.F. Vilar do Colo