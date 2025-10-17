Ricardo Cebreiro Carballeira

Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y cuarto de la tarde y llegada al cementerio a las cinco de la tarde. Cementerio municipal de Os Alimpadoiros (As Pontes). Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María de As Pontes. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

As Pontes, 17 de octubre de 2025 www.albia.es