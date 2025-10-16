Ramón González López
(Ramoncito de Balón)
Falleció, a los 87 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy jueves a las seis y media de la tarde en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana viernes. Cementerio parroquial de Doniños. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Doniños (Ferrol), 16 de octubre de 2025 www.albia.es