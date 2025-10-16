Mi cuenta

Mercedes Novo Rego

Falleció en San Bartolo a los 78 años, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy jueves día 16 en el cementerio de San Bartolomé de Lourido, con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. La Misa Funeral se celebrará a continuación en la Iglesia Parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1

San Bartolo-Valdoviño, 16 de octubre de 2025 Velatorio-Funeraria Valdoviño