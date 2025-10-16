José Antonio Milán del Río

(Defensa)

Falleció a los 85 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Jorge. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº8.

San Jorge- Ferrol, 16 de octubre de 2025 Preventiva seguros - www.albia.es