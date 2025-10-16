Jesús Tenreiro Esteiro

(Suso)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su eterno descanso. Salida del cortejo fúnebre: Hoy jueves, a las cuatro de la tarde. cementerio: Parroquiales de Sta. Cecilia de Trasancos. Funeral: Mañana viernes a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero (Narón). Tanatorio crematorio Albia, sala nº 11. La Gándara. (Ferrol).

