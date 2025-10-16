Mi cuenta

Gertrudis Durán Pena

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Recemel. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Ferrol, 16 de octubre de 2025 www.albia.es